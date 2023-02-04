Даже не прожиточный минимум! Кержаков платит на сына мизерные алименты — смехотворная сумма озвучена

Бывшая жена Александра Кержакова — Милана Тюльпанова — обнародовала смехотворную сумму, которую футболист ежемесячно выделяет на содержание их общего сына. Судя по цифрам, это даже не прожиточный минимум!

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В своих соцсетях Тюльпанова показала последние зачисления. Перевод от бывшего мужа она удостоила отдельного внимания.

«Алименты "невиданная щедрость", — иронизирует экс-супруга футболиста. — Не знаю даже на что их пойти потратить».

Как оказалось, экс-нападающий «Зенита» выделяет на содержание пятилетнего наследника 10 510 рублей в месяц — именно такую сумму он перевел бывшей супруге.

По материалам «КП - Санкт-Петербург»