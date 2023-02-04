Бородина в бикини игриво скрестила ноги в «межножье» на пляже: «сдобные» бедра во всей красе

Ксения Бородина часто появляется на публике и старается выглядеть безупречно. Телеведущей уже 39 лет, но она не только держит себя в форме, но и свободна для отношений после развода с Курбаном Омаровым. Теперь звезда все чаще появляется на светских раутах, а также путешествует.
Недавно Ксения уехала в Дубай, где проводит время с подругами. Примечательно, что она хватается роскошной жизнью. Ездит на «Ролс-Ройсе», покупает люксовые бренды. А накануне она решила позагорать на пляже. Бородина предстала в розовом бикини. Она кокетливо села на шезлонг, прикрыв межножье.
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Ксения Бородина. Фото: соцсети звезды
Поклонники оценили фигуру Ксении. Многие удивились тому, какая у нее фигура.
«Губы все больше больше. Но зато свои. Верим», «Такие бедра широкие», «Очень пошла поза», «Какие формы», «Ну ты красотка», «Просто красотка», «Такие фото мы давно не видели», «Так сочно», — прокомментировали пост подписчики.