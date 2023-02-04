Бородина в бикини игриво скрестила ноги в «межножье» на пляже: «сдобные» бедра во всей красе

Недавно Ксения уехала в Дубай, где проводит время с подругами. Примечательно, что она хватается роскошной жизнью. Ездит на «Ролс-Ройсе», покупает люксовые бренды. А накануне она решила позагорать на пляже. Бородина предстала в розовом бикини. Она кокетливо села на шезлонг, прикрыв межножье.

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