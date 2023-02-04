Умер исполнитель роли комиссара Херста из «Полицейской академии»

Звезда фильма «Полицейская академия» умер в возрасте 89 лет. Артист Джордж Робертсон скончался в больнице в Торонто.
О смерти актера сообщили его родственники.
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Трагедия в семье Джорджа Робертсона произошла 29 января в канадском Центре медицинских наук Саннибрук. Однако в СМИ информация о смерти голливудского артиста появилась совсем недавно.
Семья Робертсона опубликовала некролог.
Родственники артиста напомнили, что Робертсон начал свою карьеру еще в 60-х. До появления актера в фильме «Полицейская академии» он чаще играл в театре. Джордж Робертсон проработал на телевидении и в кино почти 15 лет.