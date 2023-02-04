Умер исполнитель роли комиссара Херста из «Полицейской академии»

Семья Робертсона опубликовала некролог.

Родственники артиста напомнили, что Робертсон начал свою карьеру еще в 60-х. До появления актера в фильме «Полицейская академии» он чаще играл в театре. Джордж Робертсон проработал на телевидении и в кино почти 15 лет.