«Чуть сознание не потеряла»: Айза ужаснулась при виде грибов-паразитов в ее доме на Бали

Экс-возлюбленная исполнителя Гуфа – Айза Лилуна-Ай – разместила в своем микроблоге свежие кадры жизни на Бали. Примечательно, что она протекает не так радужно, как хотелось бы звезде.

Айза уже не первый раз прилетает на Бали. Телеведущая любит жить на острове, куда перевозит и своих двоих детей.

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Однако в этот раз Айзу ждал неприятный сюрприз.