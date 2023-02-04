«Чуть сознание не потеряла»: Айза ужаснулась при виде грибов-паразитов в ее доме на Бали

Экс-возлюбленная исполнителя Гуфа – Айза Лилуна-Ай – разместила в своем микроблоге свежие кадры жизни на Бали. Примечательно, что она протекает не так радужно, как хотелось бы звезде.
Айза уже не первый раз прилетает на Бали. Телеведущая любит жить на острове, куда перевозит и своих двоих детей.
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Однако в этот раз Айзу ждал неприятный сюрприз.
«Я в шоке! Вчера я зашла на кухню в четыре утра и увидела такое, от чего чуть сознание не потеряла. Вообще не могла поверить тому, что увидела. Просто грибы выросли в раковине», – заявила Айза.
Грибы-паразиты. Фото: соцсети
«Откуда? Этих грибов не было днем! Они выросли, видимо, за пару часов», – добавила телеведущая в своем микроблоге.
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