Развод, дележка имущества? Тодоренко «проговорилась» на Мальдивах — разбор Лены Миро

Пока Регина Тодоренко купается в лучах солнца на Мальдивах и платит за это по 150 тысяч рублей в сутки, блогерша Лена Миро опубликовала новый скандальный опус. Акула пера «прошлась» по телеведущей и ее семье.

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Ревизор российских селебрити пришла к выводу, что не за горами скорый развод Тодоренко с певцом Владом Топаловым. Супруги проводят время раздельно, обоим при этом хорошо, а это верные признаки нездоровых отношений.

«С этого как раз все и начинается, — написала Миро на странице своего «ЖЖ». — Ей хорошо без него. Ему — без нее. Когда хорошо за пределами отношений, когда хорошо от разного, это часто приводит к мысли о разводе. У нее — свое "хорошо", у него — свое. Чего в этом случае делать вместе?»

Блогерша отметила, что в случае развода Тодоренко не пропадет. Во-первых, дама она еще активная, а во-вторых — еще и финансово независимая.