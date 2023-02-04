За секунду, как прыгнуть в джакузи: Лопырева в изумрудных трусиках бесстыдно утянула «сдобные» мячи

Виктория Лопырева живет на широкую ногу. Модель позволила поклонникам заглянуть в святая святых - в свою ванную в люксовом номере на Мальдивах. Возлюбленная бизнесмена Игоря Булатова позировала в изумрудном бикини, собираясь устроить мини-заплыв в джакузи.

Виктория подчеркнула изящные бедра и «сдобные» мячи, приняв соблазнительную позу. Модель вся вытянулась как кипарис, сразив поклонников изяществом и стройностью.

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