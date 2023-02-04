За секунду, как прыгнуть в джакузи: Лопырева в изумрудных трусиках бесстыдно утянула «сдобные» мячи

Виктория Лопырева живет на широкую ногу. Модель позволила поклонникам заглянуть в святая святых - в свою ванную в люксовом номере на Мальдивах. Возлюбленная бизнесмена Игоря Булатова позировала в изумрудном бикини, собираясь устроить мини-заплыв в джакузи.
Виктория подчеркнула изящные бедра и «сдобные» мячи, приняв соблазнительную позу. Модель вся вытянулась как кипарис, сразив поклонников изяществом и стройностью.
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Виктория Лопырева в ванной. Фото: личный архив
Сама Виктория считает, что каждый может позволить себе отдых на фешенебельном курорте. Надо только визуализировать свою мечту.
А вот и лайфхак от модели.
- Начните с правильной формулировки своего желания, например: хочу полететь на Мальдивы;
- Далее, как это делаю я (делюсь совершенно безвозмездно).
«Начинаю об этом думать, делаю скрины красивых картинок с Мальдив, вешаю платье «для Мальдив» на видное место и не разрешаю домработнице убрать его в отсек пляжных вещей. Почему? Да потому что каждый раз, когда я натыкаюсь на него - представляю себя в нем на Мальдивах.
Надеюсь, ясно, что карта желаний и прочие инструменты работают точно также - фокус внимания в одно место и реальность обязательно выстроится так, что рано или поздно вы окажитесь там, где хотели бы быть», - отметила Лопырева.
Поклонники тут же заметили, что одной визуализации как-то маловато. А хейтеры намекнули красотке-блондинке, что для поездки на курорт не помешало бы разжиться средствами.