Доказывают правоту с пеной у рта: имя самых несносных спорщиц - корчат из себя всезнаек

Женщины с этим именем слишком уверены в себе, такая нескромность иногда обходится им слишком большими потерями. Не каждый сможет ужиться рядом с такой непоколебимой спорщицей. Такие особы считают себя всезнайками и до потери сознания будут отстаивать свое мнение. Этим несносным характером спорщицы обладают Валерии.
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Эта особа непоседливая болтушка, которая отличается непредсказуемостью. Она то и дело рискует влипнуть в беду из-за своих необдуманных поступков. Валерия часто ошибается в оценке, которую она дает окружающим. Может показаться, что за добродушной личиной этой особы скрывается ранимая, доверчивая и чуткая натура. Но это совсем не так.
Валерия капризна и любит навязывать окружающим свое мнение. Она не терпит, когда с ней спорят. Характеризует ее полное нежелание прислушиваться к чужим желаниям и идеям, чрезмерная активность и невозможность переубедить ее в чем-либо.