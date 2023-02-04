Доказывают правоту с пеной у рта: имя самых несносных спорщиц - корчат из себя всезнаек

Женщины с этим именем слишком уверены в себе, такая нескромность иногда обходится им слишком большими потерями. Не каждый сможет ужиться рядом с такой непоколебимой спорщицей. Такие особы считают себя всезнайками и до потери сознания будут отстаивать свое мнение. Этим несносным характером спорщицы обладают Валерии.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».

Эта особа непоседливая болтушка, которая отличается непредсказуемостью. Она то и дело рискует влипнуть в беду из-за своих необдуманных поступков. Валерия часто ошибается в оценке, которую она дает окружающим. Может показаться, что за добродушной личиной этой особы скрывается ранимая, доверчивая и чуткая натура. Но это совсем не так.