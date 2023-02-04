«Больше никогда принципиально смотреть не буду»: чем Собчак досадила известному актеру

Звезда «Жизни по вызову» и «Непослушника» Олег Каменщиков никогда не питал теплых чувств к Ксении Собчак, а после ее YouTube-выпуска о скопинском маньяке зарекся больше никогда не смотреть интервью журналистки.

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Скандальная серия, которую посмотрели миллионы интернет-пользователей, разочаровала артиста. Он счел, что телеведущая хайповала на теме. При этом художественный проект Сарика Андреасяна о маньяке актер поддержал.

«Можно на теме хайповать, а можно ее поднимать и развивать. Вот взять Собчак. Я ее никогда особо не любил, а после интервью со cкопинским дебилом больше никогда принципиально смотреть не буду. А Андреасян снял четырехсерийный фильм про этого же дурака. Но Сарику я скажу: да, ты правильно сделал, а Собчак — нет. Он поднимает темы и не смакует чернуху», — поделился своими размышлениями Каменщиков.

По материалам «СтарХита»