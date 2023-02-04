Магнит для мужчин: два женских имени, обладательницам которых неизменно везет в любви

Тарологи назвала два женских имени, обладательницы которых неизменно счастливы в любви. Они умеют принимать благодать и делиться ею с теми, кто им дорог. Этих дам отличает мягкость натуры, нежность, чувственность, порядочность и терпимость.

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Зоя

Жизнерадостная и веселая - она всегда и во всем ищет только светлую сторону. Мужчины не могут пройти мимо этой женщины - праздника. Зоя чаще всего выходит замуж за избранника значительно старше себя. Она неиссякаемый источник позитивной энергии, который привлекает тех, кто уже утратил эту легкость души. Идеальная разница для нее в браке десять лет. С мужчинами более старшего возраста ей будет о чем поговорить и о чем помолчать.