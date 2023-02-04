«Вот это булочки»: девушка Тимати сделала аппетитные фотографии в стрингах

Тимати и Валентина Иванова

Тимати и Валентина Иванова. Фото: соцсети 

Валентина Иванова похвасталась идеальной фигурой на очередном снимке из отпуска.

Новое пикантное фото возлюбленной шоумена Тимати вызвало интерес поклонников.

Модель Валентина Иванова опубликовала жаркий кадр с рэпером на пляже. Тимати оказался на заднем плане, а его избранница встала ближе к камере и во всей красе продемонстрировала аппетитные ягодицы в белоснежных плавках.

Пользователи Сети пришли в восторг от кадра.

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«Повезло Тиману», «Вот это булочки», «Красота, такая подтянутая», «Гармонично смотритесь вместе», «Фигура космическая», – написали поклонники Валентины в комментариях под фото.

Тимати и Валентина Иванова на отдыхе. Фото: соцсети 

Напомним, ранее актриса Анна Хилькевич взбудоражила кадрами в мокром купальнике.

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