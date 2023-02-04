«Вот это булочки»: девушка Тимати сделала аппетитные фотографии в стрингах

Новое пикантное фото возлюбленной шоумена Тимати вызвало интерес поклонников.

Модель Валентина Иванова опубликовала жаркий кадр с рэпером на пляже. Тимати оказался на заднем плане, а его избранница встала ближе к камере и во всей красе продемонстрировала аппетитные ягодицы в белоснежных плавках.

Пользователи Сети пришли в восторг от кадра.

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