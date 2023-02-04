Муцениеце в мокром бикини козырнула упругими бедрами у бассейна, змейкой выгнув спину (фото)

Агата Муцениеце одна воспитывает двоих детей. После развода с «мажором» Павлом Прилучным их отпрыски: сын Тимофей и дочка Мия остались жить с мамой. Актриса из фильма «Тобол» пыталась устроить личную жизнь, даже ходила на свидания, однако, не смогла встретить человека, с которым бы чувствовала себя как за каменной стеной. Зато Прилучный спешно женился на Зепюр Брутян.

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Муцениеце не отчаивается встретить вторую половинку. Она следит за фигурой, не пропускает пробежки и старается правильно питаться. Агата сумела вернуть себе дородовую форму. Выглядит звезда весьма и весьма привлекательно.