Богатая мамочка: Регина Тодоренко отдает 150 тысяч рублей за одну ночь на Мальдивах

Жена музыканта Влада Топалова – Регина Тодоренко – тратит крупные суммы денег в отпуске с двумя маленькими сыновьями.
Тодоренко решила отвлечься от работы и провести время с детьми. Ее выбор пал на дорогостоящий отдых на райском острове.
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Уже несколько дней Регина Тодоренко отдыхает с сыновьями Мишей и Мирославом на Мальдивах. Телезвезда наслаждается живописными видами на океан и признается, что наконец-то смогла отдалиться от рабочих будней.
32-летняя ведущая с детьми остановилась на мальдивской вилле. Стоимость за ночь в этом месте начинается примерно от 150 тысяч рублей. Правда, сама Регина предпочитает не рассказывать о тратах. Об этом сообщили в starhit.ru.
«Рай на земле есть. Я вспоминаю первый раз, когда мне посчастливилось попасть в это прекрасное место. Ровно 10 лет назад, мой первый выпуск на Мальдивах, моя первая золотая карта, моя первая лихорадка, мои первые впечатления от воды невероятного цвета», — призналась Регина в своем микроблоге.
В Москве Регину Тодоренко ждут не только муж Влад Топалов, но и много работы. Поэтому от этой поездки Тодоренко берет по полной.