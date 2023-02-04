Богатая мамочка: Регина Тодоренко отдает 150 тысяч рублей за одну ночь на Мальдивах

Жена музыканта Влада Топалова – Регина Тодоренко – тратит крупные суммы денег в отпуске с двумя маленькими сыновьями.

Тодоренко решила отвлечься от работы и провести время с детьми. Ее выбор пал на дорогостоящий отдых на райском острове.

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Уже несколько дней Регина Тодоренко отдыхает с сыновьями Мишей и Мирославом на Мальдивах. Телезвезда наслаждается живописными видами на океан и признается, что наконец-то смогла отдалиться от рабочих будней.