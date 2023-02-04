Клава Кока вслед за Волочковой оголила низ, лежа на шезлонге: лоскуток меж ног всем показала

Привычка демонстрировать свои прелести в нижнем белье или купальнике уже прочно вошла в обиход у многих звезд. Сначала Анастасия Волочкова оголила низ, лежа на кушетке, теперь Клава Кока повторила сей жест, правда, уже на пляже.

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Певица сейчас отдыхает в Дубае и с удовольствием демонстрирует себя в бикини. Новое фото она опубликовала в Сети. На нем звезда запечатлела низ тела, и красный лоскуток стрингов меж ног заметили все.