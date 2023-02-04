«Голая богиня»: Бузова сняла с себя все, чтобы принять ванну перед камерой – люди вздрогнули

Ольга Бузова улетела на несколько недель в Африку. Снимается новый сезон экстремального шоу в Кейптауне, и звезда продолжает быть его лицом вместе с Михаилом Галустяном. Днем работа вперемешку с сафари, а вечером возможность отдохнуть и расслабиться - в таком ритме красавица обосновалась на другом континенте надолго.

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Накануне Ольга показала результаты своей фотосессии. Она забралась в наполненную водой ванну топлес и игриво прикрывая прелести руками, позировала в макияже и с прической. Подписчики восхитились, как постройнела певица, ведь последние годы она тревожила фанатов своими увеличившимися объемами.