Новости шоу-бизнеса: Костомарову грозит ампутация, Пугачева осталась без российской пенсии, у жены Игоря Николаева случилась истерика после инфаркта

Пугачева осталась без пенсии

Сбежав в Израиль, Алла Пугачева осталась без пенсии от государства в 55 тысяч рублей. эти деньги ей ежемесячно приходят на банковскую карту, которая обслуживается в России. В 2022 году отечественный «пластик» перестали принимать за рубежом, поэтому пользоваться деньгами в Израиле артистка не может.

Костомарову грозит ампутация

Роман Костомаров рискует лишиться пальцев на ногах, поскольку распространилась гангрена на фоне отмирания сосудов из-за состояния фигуриста – он длительно был подключен к аппарату для проведения ЭКМО.

Актер из «Универа» умер в 30 лет

В Москве ушел из жизни 30-летний актер сериала «Универ» Сергей Корсик. Он долго болел двусторонней пневмонией, тест на «ковид» был отрицательный, у пациента подозревали туберкулез.

Лорак собирает средства Украине

Ани Лорак провела мини-концерт онлайн, чтобы собрать средства на помощь Украине. Певицу захейтили за это, потому что она не смогла смело объявить об этом, а намеками просила людей переводить донаты на украинский счет.

У жены Игоря Николаева истерика после его инфаркта

Игорь Николаев перенес второй инфаркт на днях. Ему оказали помощь, провели операцию по стентированию сосудов, артист идет на поправку. На этом фоне у молодой жены композитора Юлии Проскуряковой случилась истерика: она эмоционировала в адрес людей и прессы, чтобы те не нагнетали.