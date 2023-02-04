Тогда была Аллой Перфиловой: вы ахнете, когда увидите, какой была Валерия до своего взлета на сцене - выглядит старше, чем сейчас!

Певица Валерия сегодня – эталон женственности и красоты для многих поклонниц. Звезда в свои 54 года выглядит очень молодой и свежей. Она уделяет внимание питанию, занимается йогой и пилатесом, с легкостью садится на шпагат.

Но 35 лет назад, делая первые шаги на сцене, Валерия появилась на эстраде под именем Алла Перфилова. И выглядела совсем иначе.

В Сети появилось видео выступления Аллы Перфиловой 1987 года на фестивале в Юрмале. На сцену артистка вышла в балахонистом наряде фиолетового оттенка, на лице – такая же палитра теней, пышная