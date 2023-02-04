«Думаем, как назвать»: Сергей Жигунов объявил о пополнении в семье

На днях 60-летний Жигунов в соцсети объявил о случившемся пополнении в семье. Он поделился снимком с белоснежным малышом породы шпиц. На этот раз взяли девочку, в компанию к уже живущему в семье кобельку Степке. И актер призвал подписчиков помочь ему с выбором имени.

«Думаем, как назвать: Стеша или Сара», - написал под фото актер.

Люди принялись голосовать, а кто-то и предлагать свои варианты. Им очень пришелся по душе новый член семьи Жигуновых.