Лера Кудрявцева в нижнем белье произвела фурор в Сети: идеальная

Звезда телевидения Лера Кудрявцева в свой 51 год выглядит очень молодо. Она следит за внешностью, весом и стилем, в результате чего легко составит конкуренцию более юным девушкам. А накануне просто произвела фурор в Сети, оголившись до нижнего белья: такого увидеть никто не ожидал.

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Лера позировала в черном комплекте, вооружившись пистолетом и кобурой. Красотка продемонстрировала свою точеную фигуру и соблазнительные рельефы, от чего у поклонников душа ушла в пятки. При всех своих достоинствах теледива не делает секрета столь удачных фото: она каждый кадр старается доводить до идеала при помощи фильтров или фотошопа.