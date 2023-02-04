Оголенные чресла Клавы Коки вошли в чат: певица в бикини возлежала на яхте

Певица Клава Кока, настоящее имя которой – Клавдия Высокова, отдыхает в Дубае. Туда красотка прилетела после Китая, где провела недельный отпуск. Проведя концерт в Эмирате, артистка отправилась в море на яхте, чтобы позагорать и покататься на вейкборде.

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Фотографиями с отдыха Кока поделилась в Сети. Возлежав на яхте, артистка в бикини в неожиданном ракурсе предъявила оголенные чресла. Получилось пикантно, как и любит певица. Она регулярно делится снимками в бикини и оказывается на слуху не только из-за творчестве, но и по причине довольно вызывающих нарядов.