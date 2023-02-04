Нечесаная, без косметики и люкса: так Рудова выглядела прежде, чем прославиться - глазам не поверите, что это она!

Звезда сериалов «Татьянин день» и «Жизнь по вызову» Наталья Рудова никогда не скрывала, что вышла «из народа». Она родилась в Пахтакоре, детство провела в Казахстане, юность – в Иванове. После переезда в Москву ей пришлось работать продавцом, заниматься фотопозированием.

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Также в молодости Наталья подрабатывала официанткой и посудомойщицей. Фото с тех времен она показала своим поклонникам в микроблоге. В этой худощавой нечесаной юной леди едва ли можно узнать теперешнюю яркую блондинку с длинными локонами и пухлыми губами.