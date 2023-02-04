Влажная Волочкова щегольнула интимным после душа: полушария из полотенца так и рвутся наружу

Звезда балета Анастасия Волочкова не останавливается в своих порывах привлечь внимание. После скандального интервью, где она перебрала с игристым и выдала, что Наташа Королева и Тарзан развелись, артистка вынуждена была объясняться. Теперь же говорить о себе она заставила после пикантного фото из ванной.

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Стоя в одном полотенце перед зеркалом, еще не обсохшая балерина в одном полотенце стиснула полушария так, что они едва поместились в «одеянии». «Утро началось с приятных вестей», - обрадовалась артистка. Что именно произошло, она не объяснила, но судя по настроению, жизнь у нее налаживается.