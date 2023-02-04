Продюсер – об уходе оскандалившегося Меладзе: «Может не выступать и просто пожить для себя»

Валерий Меладзе крупно оскандалился в Дубае в первые дни нового года. Поддержав нацистский лозунг, он практически поставил крест на своем юбилейном туре весной в России, а теперь и вовсе рискует лишиться карьеры.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Первый промоутер Меладзе, продюсер Константин Сергеев, считает, что певец вполне может уйти со сцены.

«Он уже может не выступать и просто пожить для себя. В силу того, что все свои песни он исполняет на русском языке, его публика русскоязычная. Или будет выступать на закрытых вечеринках «для очень уважаемых людей», - цитирует продюсера mk.ru.

К слову, для корпоративных выступлений Меладзе ценник не скрывает. Стоимость выступления артиста за границей для олигархов составляет 100 тыс евро.