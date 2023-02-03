Вообще без всего было бы лучше: Юля Михалкова оголила прелести в рваном платье-сетке – натуральное бесстыдство

«С платьем-то, вообще, беда. А так фотка загадочная получилась. Респект!», «Попалась!», «Прекрасные пяточки», «Без этих сетей и вообще без всего было бы лучше», «Какие у вас аппетитные ступни и пальчики!» - отреагировали в Сети на откровенное фото Юлии Михалковой.