Вообще без всего было бы лучше: Юля Михалкова оголила прелести в рваном платье-сетке – натуральное бесстыдство

Звезда шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова умеет привлечь внимание аудитории к своей персоне. Делает она это исключительно молча. Взгляды, позы и откровенная одежда - главное оружие актрисы.
В микроблоге Юлии Михалковой провокационные фотографии, которые обожают разглядывать мужчины, - основная часть контента.
Особые эмоции поклонников вызвал снимок Юлии Михалковой, на котором она запечатлена сидящей на яхте в рваном платье-сетке, надетом поверх черного боди. Актриса оголила свои прелести.
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Юлия Михалкова в рваном платье-сетке. Фото: соцсети
«С платьем-то, вообще, беда. А так фотка загадочная получилась. Респект!», «Попалась!», «Прекрасные пяточки», «Без этих сетей и вообще без всего было бы лучше», «Какие у вас аппетитные ступни и пальчики!» - отреагировали в Сети на откровенное фото Юлии Михалковой.