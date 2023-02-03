Сын Наташи Королевой бросил невесту-стриптизершу и покинул Россию

Наташа Королева отправила своего сына учиться в Японию. Архип Глушко осваивает профессию востоковеда и ему важно находиться в обществе с носителями языка.

«Он прекрасно говорит по-японски. И, конечно же, ему необходима практика с носителями языка», — заявила Королева mk.ru.

Однако свою невесту-стриптизершу за границу Архип не взял, Мелисса осталась в Москве. Правда, пилон она временно покинула по личной просьбе будущей свекрови. Девушка учится сейчас на визажиста.

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