«У меня вставные зубы и парики!»: Татьяна Васильева сделала признание

Звезда фильма «Самая обаятельная и привлекательная» Татьяна Васильева отлично зарабатывает в кино и в театре. Актриса призналась, что трех миллионов в месяц ей хватает для того, чтобы обеспечить свою семью. Однако на себе артистка часто экономит — предпочитает отдать заработанные детям и внукам.

«У меня вставные зубы, парики, потому что я лысая. Но разве может быть актриса счастливее меня? Это какое-то несоответствие. Так не бывает! Я поговорила с собой на эту тему, и мне стало легче», — заявила она журналистам.

При этом Васильева очень сердобольный человек. По воскресеньям она ходит в церковь и подает милостыню тем, кто просит.

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