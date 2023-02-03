Взрослый парень уже: Глеб Жемчугов из «Дома-2» показал подросшего сына от Ольги Ветер – как выглядит Миша

Бывший участник «Дома-2» Глеб Жемчугов после развода с женой Ольгой Ветер принимает активное участие в воспитании сына Миши. Мальчику в марте исполнится уже восемь лет.

Несмотря на то, что Глеб Жемчугов и его новая жена Настя Роинашвили живут в Крыму, а Миша с мамой в Москве, Глеб находит возможности общаться с сыном. Он часто берет его к себе в гости. А молодая мачеха Настя Роинашвили отлично поладила с пасынком.

В микроблоге Глеб Жемчугов поделился снимком, на котором предстал с Настей Роинашвили и с сыном Мишей. Все трое провели время в тире и на фото запечатлены с винтовками.

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