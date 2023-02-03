55 тысяч рублей в месяц пролетают мимо: сбежавшая в Израиль Алла Пугачева осталась без пенсии

Певица Алла Пугачева получает от государства пенсию — 55 тысяч рублей ежемесячно. Но распоряжаться этими деньгами Примадонна не может, поскольку живет не в России, а в эмиграции — в Израиле.
Пенсия приходит на карту Аллы Пугачевой, которая была выпущена в России и за границей не обслуживается.
Чтобы получить доступ к деньгам, Алле Пугачевой нужно приехать в Россию, но она пока этого не делает. Вероятно, на ее счету за год скопилась круглая сумма. Не исключено, что часть денег Алла Борисовна обналичила, когда приезжала ненадолго в Москву в сентябре.
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Впрочем, пенсия для Аллы Пугачевой — всего лишь капля в море ее высоких доходов. Ранее знакомый Аллы Борисовны говорил, что певица заработала такие суммы, которых хватит на безбедное существования нескольким людям.
По материалам vnimanie.prо