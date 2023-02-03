«Избавиться от соблазнов»: Дмитрий Дюжев высказался об изменах

Известный артист и примерный семьянин Дмитрий Дюжев в беседе с Teleprogramma.pro дал совет, как избежать соблазнов и удержаться от измене своей второй половинке.

Дмитрий Дюжев рассказал, кто может служить примером верности и преданности и на кого стоит равняться. Ответ прозвучал довольно неожиданно.