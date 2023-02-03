«Избавиться от соблазнов»: Дмитрий Дюжев высказался об изменах

Известный артист и примерный семьянин Дмитрий Дюжев в беседе с Teleprogramma.pro дал совет, как избежать соблазнов и удержаться от измене своей второй половинке.
Дмитрий Дюжев рассказал, кто может служить примером верности и преданности и на кого стоит равняться. Ответ прозвучал довольно неожиданно.
«Высоким примером духовной жизни являются чеченцы. Они когда чувствуют какой-либо соблазн, искушение и понимают, что будет трудно с собой совладать и не соблазниться, они шепчут молитвы. Я думаю, что мусульмане преподносят для нас пример духовной жизни – не забывать, что не я все это создал, не я все это придумал. Это все Бог, и поэтому каждый мой шаг – это благодарность, это восхищение, это желание изменить мир к лучшему и избавиться от соблазнов и привести свою жизнь к святости», - высказался Дмитрий Дюжев.
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Дмитрий Дюжев в эту пятницу, 3 февраля. стал гостем светского показа фильма «Свободные отношения», премьера которого в кинотеатрах России состоится 9 февраля. На мероприятие Дмитрий Дюжев пришел один, без супруги.