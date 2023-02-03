Одинокий Саша Стоун нашел замену Вале Карнавал

Саша Стоун

Саша Стоун. Фото: Global Look Press

Спортсмен и блогер Саша Стоун вышел в свет один, но не растерялся.

23-летний блогер и спортсмен Саша Стоун в эту пятницу, 3 февраля, стал гостем светской премьеры фильма «Свободные отношения». 

На публике он появился один, добавив масла в огонь сомнений по поводу расставания с невестой Валей Карнавал.

Однако на завидного жениха Сашу Стоуна тут же обратила внимание светская львица Анна Калашникова. Она быстро взяла парня в оборот и не отходила от него ни на шаг.

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Анна Калашникова. Фото: Ольга Храбрых/Teleprogramma.pro

Кстати, публика сразу и не заметила подмены одной девушки на другую. Осталось дождаться реакции на такой светский выход Саши Стоуна Вали Карнавал. А вдруг она против свободных отношений?

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