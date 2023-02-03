Одинокий Саша Стоун нашел замену Вале Карнавал

23-летний блогер и спортсмен Саша Стоун в эту пятницу, 3 февраля, стал гостем светской премьеры фильма «Свободные отношения».
На публике он появился один, добавив масла в огонь сомнений по поводу расставания с невестой Валей Карнавал.
Однако на завидного жениха Сашу Стоуна тут же обратила внимание светская львица Анна Калашникова. Она быстро взяла парня в оборот и не отходила от него ни на шаг.
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Анна Калашникова. Фото: Ольга Храбрых/Teleprogramma.pro
Кстати, публика сразу и не заметила подмены одной девушки на другую. Осталось дождаться реакции на такой светский выход Саши Стоуна Вали Карнавал. А вдруг она против свободных отношений?