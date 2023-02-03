Настасья Самбурская в прозрачном боди с кожаными вставками и брюках-парашютах появилась на людях — сразила наповал

Актриса, звезда сериала «Универ» Настасья Самбурская в эту пятницу, 3 февраля, стала гостьей светской вечеринки. Она посетила презентацию комедии «Свободные отношения». Премьера фильма в России запланирована на 9 февраля.

На публике Настасья Самбурская предстала в провокационном и одновременно трендовом наряде. Актриса оделась во все черное, выгодно подчеркнув фигуру.

Самбурская красовалась в прозрачном черном боди с кожаными вставками и модных брюках-парашютах с низкой посадкой.

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