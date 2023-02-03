«Скучаю по Семену Слепакову»: комик Илья Соболев сделал признание

В Москве в эту пятницу, 3 февраля, состоялось светское мероприятие — презентация фильма «Свободные отношения», премьера которого намечена на 9 февраля. Принять участие в светском рауте приглашены звезды.

В числе первых знаменитостей, появившихся на мероприятии, был резидент Comedy Club и Stand Up комик Илья Соболев. Он заявил, что не имеет ничего против свободных отношений.

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».