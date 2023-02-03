Все, чем природа одарила: Кристина Бухынбалтэ покрасовалась в кипенно-белом корсете, засветив пышную грудь — фото отпад

Участница «Дома-2» Кристина Бухынбалтэ устроила себе небольшой отпуск и несколько дней провела в Италии.
Теперь брюнетка возвращается в Москву, разгоряченная итальянским теплым солнцем. Кристина Бухынбалтэ поделилась в микроблоге снимком, на котором предстала в аэропорту. Кристина Бухынбалтэ явно дала понять, что одеваться по московской погоде пока не намерена. Красотка нарядилась для перелета в кипенно-белый корсет, обнажив пышную грудь и выставив ее напоказ.
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Кристина Бухынбалтэ в белом корсете. Фото: соцсети
«Столько всего произошло за эти 5 дней, столько я вам не показала и не рассказала. Это была полная перезагрузка для меня. Все, что ни делается, — все к лучшему! В этом я убедилась», — написала под фото Кристина Бухынбылтэ.
Напомним, не так давно Кристина Бухынбалтэ пережила болезненное расставание с Ваней Барзиковым.