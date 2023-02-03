Уволенный из МХТ звезда «Кухни» Дмитрий Назаров подался на гастроли в Израиль

Оскандалившийся шеф-повар из сериала СТС «Кухня», актер Дмитрий Назаров отправляется на гастроли по Израилю. В Сети появилась афиша его выступлений. Запланированы они на март 2023 года.
Первый концерт состоится в Нетании 19 марта. Завершится гастрольное турне уже 26 марта и пройдет по шести городам Израиля.
Сообщается, что выступать Дмитрий Назаров будет в паре со своей женой Ольгой Васильевой. Это будет программа под названием «L'amour-МУР, или Держава набекрень». Зрителям обещают авторские романсы, стихи и басни актера. Кроме того, он исполнит шлягеры на русском и французском языках.
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Напомним, актер Дмитрий Назаров был уволен из МХТ после заявлений о происходящих событиях в мире. Вместе с Назаровым работу потеряла его жена, актриса Ольга Васильева.