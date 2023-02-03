Умер 27-летний рэпер Янг Треппа

Умер 27-летний музыкант, рэпер Янг Треппа, настоящее имя которого Влад Ширяев. Исполнитель месяц назад вышел из СИЗО, где провел больше года. Он находился там по подозрению в изнасиловании и распространении запрещенных веществ. 23 февраля Янг Треппа планировал дать сольный концерт.

По некоторым данным, тело рэпера было найдено в его квартире в Санкт-Петербурге.

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