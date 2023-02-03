Умер 27-летний рэпер Янг Треппа

Янг Треппа

Янг Треппа. Фото: соцсети

Музыкант Янг Треппа всего месяц назад вышел из СИЗО.

Умер 27-летний музыкант, рэпер Янг Треппа, настоящее имя которого Влад Ширяев. Исполнитель месяц назад вышел из СИЗО, где провел больше года. Он находился там по подозрению в изнасиловании и распространении запрещенных веществ. 23 февраля Янг Треппа планировал дать сольный концерт. 

По некоторым данным, тело рэпера было найдено в его квартире в Санкт-Петербурге.

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Точная причина смерти рэпера неизвестна. Но есть предположения, что кончина молодого человека связана с передозировкой запрещенных веществ.

Сейчас друзья Янг Треппа собирают деньги, чтобы его мать могла закрыть долги сына.

По материалам телеграм-канала Mash

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