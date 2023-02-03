«Королева моя»: Иосиф Оганесян завизжал от восторга, увидев стройняшку Сашу Черно в трендовых джинсах-трубах и кардигане

Участница «Дома-2» Саша Черно с недавних пор перестала быть крупногабаритной дамой. Саша Черно избавилась от нескольких десятков килограммов лишнего веса и теперь собирает комплименты поклонников и родного мужа Иосифа Оганесяна.
В микроблоге Саша Черно поделилась снимком, на котором запечатлена на «Поляне» «Дома-2». Постройневшая Саша Черно облачена в трендовые джинсы-трубы молочного оттенка, такого же оттенка рубашку, поверх которой накинула ярко-красный акцентный кардиган.
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Саша Черно в джинсах-трубах и кардигане. Фото: соцсети
«Весна уже близко», - напомнила под фото Саша Черно.
В числе первых на этот кадр отреагировал муж Саши Черно Иосиф Оганесян, с которым она собирается разводиться. Он сделал жене комплимент, завизжав от восторга и признав, что Саша - красавица.
«Королева моя», - написал в комментариях Иосиф Оганесян.