Умер французский модельер Пако Рабан

Стало известно о смерти 88-летнего известного французского модельера Пако Рабана. Он умер в городе Портсалле во Франции.
Его смерть подтвердила испанская группа Puig, которая контролирует модный дом Paco Rabanne и бизнес ароматов.
«Кто еще мог побудить модных парижских женщин молиться за платья из пластика и металла? Кто, кроме Пако Рабана, мог представить себе аромат под названием Calandre — слово означает «автомобильный гриль», знаете — и превратить его в икону современной женственности?» — сказал президент подразделения моды и красоты Puig Хосе Мануэль Альбеса.
Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Пако Рабан не дожил до своего 89-летия пару недель. Он родился 18 февраля 1934 года в Испании.
Свою первую коллекцию модельер представил в 1966 году в Париже. Одежда была выполнена из альтернативных материалов: пластика, бумаги, металла. В нарядах Пако Рабана ходили звезды с мировым именем. Среди них Одри Хепберн и Джейн Фонда.
В 1999 году Пако Рабан отошел от дел и перестал появляться на публике.
По материалам WWD