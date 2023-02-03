Умер французский модельер Пако Рабан

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Пако Рабан не дожил до своего 89-летия пару недель. Он родился 18 февраля 1934 года в Испании.

Свою первую коллекцию модельер представил в 1966 году в Париже. Одежда была выполнена из альтернативных материалов: пластика, бумаги, металла. В нарядах Пако Рабана ходили звезды с мировым именем. Среди них Одри Хепберн и Джейн Фонда.

В 1999 году Пако Рабан отошел от дел и перестал появляться на публике.

По материалам WWD