Красавчик и сердцеед: Тата Блюменкранц из «Дома-2» показала папу, которого смогла простить после ухода от мамы

Бывшая участница «Дома-2» Тата Блюменкранц впервые поделилась совместным снимком со своим отцом. Мужчина давно развелся с мамой Таты Мариной Тристановной, и дочь долго не могла простить ему новую женщину, другую семью и детей, родившихся во втором браке.

Но сейчас все претензии к родителю Тата Блюменкранц сняла. Они сумели подружиться, и отец на днях прилетал в гости ко взрослой дочери в Москву.

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