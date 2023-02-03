Красавчик и сердцеед: Тата Блюменкранц из «Дома-2» показала папу, которого смогла простить после ухода от мамы

Тата Блюменкранц

Тата Блюменкранц. Фото: соцсети

Экс-участница реалити-шоу Тата Блюменкранц недавно принимала родителя у себя в гостях в Москве.

Бывшая участница «Дома-2» Тата Блюменкранц впервые поделилась совместным снимком со своим отцом. Мужчина давно развелся с мамой Таты Мариной Тристановной, и дочь долго не могла простить ему новую женщину, другую семью и детей, родившихся во втором браке.

Но сейчас все претензии к родителю Тата Блюменкранц сняла. Они сумели подружиться, и отец на днях прилетал в гости ко взрослой дочери в Москву.

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Тата Блюменкранц и ее отец. Фото: соцсети

«Рада, что все осталось позади. У меня чудесный папа, у него три дочери, и он живет с семьей в Сочи, поэтому видимся не так часто, как хотелось бы. Но зато не так давно он прилетал ко мне, это бесценное время, рядом с семьей», — рассказала Тата Блюменкранц в микроблоге.

Подписчицы Таты пришли в восторг от того, как выглядит ее папа.

«Папа сердцеед? Какой красивый мужчина», «Папа красавчик», «Очень красивые папа и дочка», — высказались в Сети.

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