«Сейчас можно скакать по подиуму хоть до 60»: 37-летней модели Ирине Шейк приказали срочно заканчивать с модельной карьерой

Известный блогер Лена Миро решила поставить на место красавицу-модель с мировым именем Ирину Шейк.
Лена Миро считает, что той пора убираться с подиумов. По мнению блогера, которое она высказала в «Живом Журнале», Ирине Шейк нужно срочно заняться поисками мужа.
«Вот на личную жизнь пора бы уже обратить внимание. Годы идут, фотографии подряд неудачные, а лет уже 37. Сейчас, конечно, можно скакать по подиуму хоть до 60 - всем это нравится. Но когда карьера мешает личной жизни, пора бы расставить приоритеты», - написала Лена Миро.
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В пример Ирине Шейк блогер Лена Миро поставила другую российскую супермодель - Наталью Водянову. Та успела все.
«Вон, Наташка Водянова все правильно сделала - мужья у нее на первом месте. В противном случае, это так можно дойти до состояния Джоли. Красивая была тоже женщина, но вместо личной жизни выбрала суды с бывшим мужем. Мне кажется, еще пару лет, и Иринушка наша останется без шансов. Так и не найдет себе мужа, а это очень обидно и грустно», - заключила Лена Миро.