Юлия Ефременкова из «Дома-2» полностью отказалась от общения на фоне трагических событий в семье

Бывшая участница и экс-ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова отказалась от общения с поклонниками. Последнюю публикацию в Сети Юлия Ефременкова сделала в минувшую среду, первого февраля. С тех пор Юлия Ефременкова на связь с фанатами не выходила.

Судя по всему, Юлия Ефременкова раздавлена трагическими событиями в семье. Первого февраля умерла ее бабушка, которую Юлия Ефременкова считала своей мамой, поскольку именно она занималась ее воспитанием с рождения. У Юлии Ефременковой были прекрасные отношения с мамой, женщина радовалась появлению на свет сыновей-близнецов Юлии и помогала ей их нянчить.

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