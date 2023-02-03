«Держимся! Еще чуть-чуть»: Ольга Орлова почувствовала приближение родов

3 февраля ведущая «Дома-2» Ольга Орлова поделилась со своими подписчиками новыми подробностями своей беременности.

«Вес остановился… Ем, но перестала набирать. Остановилась на +16, — написала 45-летняя звезда в социальной сети. — Говорят, это начинает происходить перед готовностью к родам». «Уже тяжеловато. Спина отваливается, достал ринит и отеки, но… Держимся! Еще чуть-чуть».

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Напомним, о беременности телеведущей стало известно в сентябре 2022-го. Для нее это будет второй ребенок, уже известно, что это будет девочка. За год до радостной новости Ольга вышла замуж во второй раз — за бизнесмена по имени Валерий. Поклонники и другие знаменитости уже несколько месяцев радуются за счастье Орловой.