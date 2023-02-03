30-летний актер «Универа» умер в одиночестве, борясь с пневмонией

В Москве умер 30-летний актер Сергей Корсик. Это случилось еще 16 января, но о трагической судьбе артиста стало широко известно только 3 февраля.

Перед смертью молодой человек провел четыре месяца в больнице с двусторонней пневмонией. Тест на «ковид» был отрицательный, у пациента подозревали туберкулез.

«Четыре месяца Сергей лечился, но лучше ему не становилось, — рассказал информационному агентству Regnum единственный близкий друг актера Николай. — Накануне смерти он позвонил мне последний раз и просил не навещать его и не привозить продукты. Он сказал, что его переводят в реанимацию и что он перезвонит позже. Это были его последние слова».

Он же поделился, что за все четыре месяца госпитализации молодого человека никто не навещал, кроме единственного приятеля. Корсик старался не афишировать свою болезнь и не беспокоить знакомых. На его кремировании присутствовали только родная сестра и Николай.

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Известно, что Сергей Корсик пробовал себя в различных творческих ипостасях, был и певцом, и актером театра, и пародистом, и телеведущим. Снимался в «Универе», «Ранетках», спортивной драме «Лев Яшин». Участвовал в телепроектах КВН, «Фактор А» и «Фабрика звезд». Был солистом Ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова.

В 2016 году актер по счастливой случайности не попал на роковой рейс Ту-154, который рухнул в Черное море. В той авиакатастрофе погибли 92 человека, среди которых у Сергея было много друзей. Тогда Сергей снимался в «Универе» и поэтому не смог лететь на гастроли с другими музыкантами. Он не раз повторял в интервью, что те съемки в буквальном смысле спасли его жизнь.