Стасу Садальскому нашли невесту

Едва успев выписаться из больницы после сильного кровотечения и пребывания в реанимации, Станислав Садальский помчался на веселую вечеринку, которую устроили Наталья Гулькина и Анна Калашникова. Актер выглядел совершенно здоровым и полным сил: танцевал и флиртовал с красавицами.

Наконец, после того как Анна Калашникова подарила ему несколько бутылок алкоголя со своим именем, Садальский и вовсе усадил ее к себе на колени. Правда, потом Анна уверяла, что это был дружеский жест — ничего более. И добавила: поскольку Стас мужчина холостой, она в данный момент занимается его сватовством.

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