Стасу Садальскому нашли невесту

Едва успев выписаться из больницы после сильного кровотечения и пребывания в реанимации, Станислав Садальский помчался на веселую вечеринку, которую устроили Наталья Гулькина и Анна Калашникова. Актер выглядел совершенно здоровым и полным сил: танцевал и флиртовал с красавицами.
Наконец, после того как Анна Калашникова подарила ему несколько бутылок алкоголя со своим именем, Садальский и вовсе усадил ее к себе на колени. Правда, потом Анна уверяла, что это был дружеский жест — ничего более. И добавила: поскольку Стас мужчина холостой, она в данный момент занимается его сватовством.
Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
«Стас в этот вечер приглянулся моей состоятельной подруге с Рублевки. Она весь вечер не сводила с Садальского глаз, а после попросила у меня его номер телефона. Подруга у меня молодая, красивая, богатая, но одинокая. Стас тоже пока не нашел свою половину. Я решила помочь и артисту, и моей подруге, соединить их. Как говорится, из больницы сразу в ЗАГС. А что, Садальский отлично выглядит. Я думаю, он еще всех нас удивит, родит наследника, который продолжит актерскую династию», — призналась Калашникова корреспонденту МК.