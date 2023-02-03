Принца Гарри и Меган Маркл унижают в Америке

После того как принц Гарри и Меган Маркл отказались от всех привилегий, полагающихся членам королевской семьи, им приходится испытывать постоянные унижения. Недавно их не пригласили на вечеринку по случаю дня рождения знаменитой американской ведущей Опры Уинфри. А ведь Меган всегда называла ее своей подругой. Между тем были приглашены десятки других звезд — от Шэрон Стоун до Ким Кардашьян, а Гарри и Меган обошли стороной.

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Не позвали супругов и на день рождения Барака Обамы, хотя бывший президент США выражал свою поддержку перебравшимся в Америку сыну и невестке Карла III. По мнению экспертов, этого следовало ожидать: после откровений Гарри и Меган, которые вызвали шок у королевской семьи и общественности, их стараются избегать: как знать, чьи секреты они захотят выдать после очередной вечеринки? По материалам издания РИА ФАН.