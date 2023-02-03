«С Валей произошли очень правильные перемены»: Долина увидела Карнавал в новом свете

3 февраля Лариса Долина объявила в соцсетях, что именно в этот день на Первом канале выйдет тот самый выпуск музыкального подкаста «Неформат», в котором они с Валей Карнавал зарыли топор войны.
«Я увидела совершенно другую Валю: вместо обиженного подростка, который два года назад объявил, что учиться необязательно, передо мной появилась очень симпатичная, улыбающаяся девушка, готовящаяся к свадьбе, влюбленная и оттого сердечная и милая», — пишет 67-летняя артистка в Telegram.
«Валя публично извинилась передо мной, что было неожиданно и приятно, и изъявила желание учиться, что очень и очень похвально. Да, люди меняются, правда, не всегда в лучшую сторону, а вот с Валей как раз произошли очень правильные и позитивные перемены».
Долина отметила, что новый выпуск «Неформата» выйдет на Первом канале в 23:23. В нем Лариса Александровна станцевала с Валентиной для соцсетей и спела с Ваней Чебановым новую версию своего хита «Погоды в доме». Народная артистка РФ призналась, что не пожалела о своем участии в этой передаче.
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Напомним, весной 2021 года Долина и Карнавал схлестнулись в одном из YouTube-шоу на тему, должна ли современная звезда уметь петь. Взрослая певица отчитала свою молодую коллегу за то, что та не умеет брать ноты.