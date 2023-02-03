«С Валей произошли очень правильные перемены»: Долина увидела Карнавал в новом свете

3 февраля Лариса Долина объявила в соцсетях, что именно в этот день на Первом канале выйдет тот самый выпуск музыкального подкаста «Неформат», в котором они с Валей Карнавал зарыли топор войны.

«Я увидела совершенно другую Валю: вместо обиженного подростка, который два года назад объявил, что учиться необязательно, передо мной появилась очень симпатичная, улыбающаяся девушка, готовящаяся к свадьбе, влюбленная и оттого сердечная и милая», — пишет 67-летняя артистка в Telegram. «Валя публично извинилась передо мной, что было неожиданно и приятно, и изъявила желание учиться, что очень и очень похвально. Да, люди меняются, правда, не всегда в лучшую сторону, а вот с Валей как раз произошли очень правильные и позитивные перемены».

Долина отметила, что новый выпуск «Неформата» выйдет на Первом канале в 23:23. В нем Лариса Александровна станцевала с Валентиной для соцсетей и спела с Ваней Чебановым новую версию своего хита «Погоды в доме». Народная артистка РФ призналась, что не пожалела о своем участии в этой передаче.