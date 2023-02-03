Башмет рассказал о «тихих санкциях», которые российские музыканты ввели против Запада

2 февраля народный артист СССР Юрий Башмет выступил в Волгограде на торжественных мероприятиях, посвященных 80-летию победы в Сталинградской битве. А заодно пообщался с журналистами на тему отношений стран Запада и российских музыкантов на фоне напряженной политической обстановки.

«Я даже не хочу об этом думать. Я подумал, уже многовато я для них наиграл, — цитирует известного дирижера ТАСС. — Я надирижировал, Гергиев, наиграл Мацуев — хватит, пусть теперь пользуются третьим сортом. Они все равно приглашают, а мы пока молчим. Это «тихие санкции» с нашей стороны».