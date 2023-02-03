«Не трогайте, не целуйте, иначе будет больно»: кому Месхи посвящает чувственные строки - все взоры на Климову

«Не трогайте, не целуйте, иначе будет больно»: кому Месхи посвящает чувственные строки - все взоры на Климову

Екатерина Климова. Фото: Global Look Press

Пара развелась еще в 2019 году.

Екатерина Климова и Гела Месхи расстались также неожиданно, как и сошлись. У пары подрастает общая дочка Белла, она учится в первом классе Ломоносовской школы, в которую актриса записывала всех своих детей. 

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Поклонники уверены, что разлад Месхи и Климовой вовсе не окончательный. Многие подозревают, что спустя время, а может быть и годы актер вернется в семью. Говоря о разрыве с третьим мужем Климова дала понять, что не могла ездить за ним по съемкам словно она жена декабриста, забросив своих четверых детей.

Гела Месхи, как пишут в СМИ, поделился странным чувственным посланием. Многие тут же предположили, что актер ревнует бывшую жену. Все взоры обратились к Екатерине Климовой.

«Не трогайте, не целуйте, не обнимайте… Иначе вам будет больно от меня…» — цитируют 36-летний Месхи таблоиды.

«Скучает по женушке?», «Сожалеет о разрыве?», «Красивая пара все же была!», «Надеюсь, у них все будет хорошо!», «Гела — романтик, а ей нужен сильный мужчина», — пишут фолловеры.

По материалам «СтарХит»

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