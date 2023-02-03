«Ангелы и чудеса реальны»: Дуэйн Джонсон чуть не потерял мать в ночном ДТП

2 февраля актер Дуйэн Скала Джонсон рассказал поклонникам в социальной сети тревожные новости: его пожилая мать Ата попала в ДТП. Автомобиль женщины оказался разбит, но сама она не пострадала.
«Слава Богу, с ней все в порядке. Ангелы милосердия наблюдали за моей мамой, когда прошлой ночью она попала в автокатастрофу», — пишет 50-летний артист-бодибилдер.
«Она выживет и продолжит цениться. Эта женщина пережила рак легких, тяжелый брак, лобовое столкновение с пьяным водителем и попытку самоубийства. Она выжила, что делает ангелов и чудеса реальными. Спасибо полиции Лос-Анджелеса за заботу и внимание».
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Автомобиль Аты оказался сильно поврежден. Фото: соцсети
Не вдаваясь в подробности происшествия, Джонсон вывел мораль:
«У меня остался один родитель, поэтому, если у вас все еще есть мама и папа, убедитесь, что вы крепко обнимаете их, потому что вы никогда не знаете, когда вы получите тот звонок в три часа ночи, которого мы никогда не хотим».
Напомним, будущая кинозвезда родилась в семье известного рестлера Рокки Джонсона и промоутера Аты Майвиа. Отец Дуэйна умер в 2020-м.