«Ангелы и чудеса реальны»: Дуэйн Джонсон чуть не потерял мать в ночном ДТП

2 февраля актер Дуйэн Скала Джонсон рассказал поклонникам в социальной сети тревожные новости: его пожилая мать Ата попала в ДТП. Автомобиль женщины оказался разбит, но сама она не пострадала.

«Слава Богу, с ней все в порядке. Ангелы милосердия наблюдали за моей мамой, когда прошлой ночью она попала в автокатастрофу», — пишет 50-летний артист-бодибилдер. «Она выживет и продолжит цениться. Эта женщина пережила рак легких, тяжелый брак, лобовое столкновение с пьяным водителем и попытку самоубийства. Она выжила, что делает ангелов и чудеса реальными. Спасибо полиции Лос-Анджелеса за заботу и внимание».

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