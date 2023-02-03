«Меня бы точно никто не заставил»: Газманов — про нацистское поведение оскандалившегося Меладзе

Певец Олег Газманов в программе «Жизнь и судьба» Бориса Корчевникова высказался об инциденте, произошедшем в Дубае в первые дни нового года.

Ситуация, в которой он оказался, была похожа на скандальную историю Валерия Меладзе. Только в отличие от него исполнитель хита «Офицеры» не поддался на провокации и не повторил нацистский лозунг, который требовали от него озвучить нетрезвые гости из соседней страны.