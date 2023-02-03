«Меня бы точно никто не заставил»: Газманов — про нацистское поведение оскандалившегося Меладзе

Певец Олег Газманов в программе «Жизнь и судьба» Бориса Корчевникова высказался об инциденте, произошедшем в Дубае в первые дни нового года.
Ситуация, в которой он оказался, была похожа на скандальную историю Валерия Меладзе. Только в отличие от него исполнитель хита «Офицеры» не поддался на провокации и не повторил нацистский лозунг, который требовали от него озвучить нетрезвые гости из соседней страны.
Меладзе же, в свою очередь, с довольной улыбкой сделал то, чего от него ждали. Правда, шепотом. Но его засняли на видео, кадры разлетелись по Сети и поставили крест на карьере Меладзе в России. Ситуацию, в которую влип исполнитель хитов «Цыганка Сэра» и «Девушкам из высшего общества», прокомментировал Олег Газманов.
«Не знаю, что он чувствовал, но если бы меня попытались заставить в какой-то момент что-то выкрикнуть… Словом, меня бы точно никто не заставил ни за какие деньги. Бог ему судья, это его выбор», — считает Газманов.
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