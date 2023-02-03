Новости шоу-бизнеса: Королева прервала молчание о разводе с Тарзаном, Газманов объяснился за скандал в Дубае, Щербаков переведен в реанимацию

Газманов про скандал в Дубае

Олег Газманов впервые прокомментировал скандал, в который угодил в Дубае во время своего выступления. Тогда его пытались спровоцировать люди, требуя обозначить позицию. Но артист попросил отдохнуть. Борису Корчевникову он объяснил, что произошло на самом деле.

«Двое ребят залезли на сцену. Я их сначала толкнул. Не знаю, подготовлено ли это было или нет. Я сказал: «Ребят, Новый год. Дайте отдохнуть. Тут женщины и дети». Потом подошла охрана. Это такой эпизод, про который много всего раздули», — признался артист.

Щербакова перевели в реанимацию

Актер Борис Щербаков, госпитализированный из-за проблем с дыханием на днях, переведен в реанимацию. Диагноз звезде до сих пор не поставили, но 73-летнему артисту не стало лучше.

Королева высказалась о разводе с Тарзаном

Наташа Королева впервые высказалась о разводе с Тарзаном. Ее тайну выдала Анастасия Волочкова, которая в интервью Алене Жигаловой призналась, что не против интима с мужем певицы, ведь они все равно уже не вместе.

«Настя Волочкова сказала? А-а-а, Настя! Ей можно, пускай рассказывает. У нас все прекрасно: тишь да гладь и божья благодать. Мы в этом году будем отмечать 20 лет официального брака. А на самом деле мы вместе уже 22 года. За это время нас столько раз «разводили», — прокомментировала личное Наташа.

Анна Asti лишилась бизнеса в России

Анна Дзюба, наиболее известная как Анна Asti, скрыла свое украинское гражданство. И на данный момент у нее закончился срок действия документа, подтверждающего право на проживание в нашей стране. Налоговая служба России закрыла из-за этого бизнес артистки.