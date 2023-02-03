А Асмус так не делала: вот как нежно новая пассия Харламова поздравила свекровку

Мама звезды Comedy Club Гарика Харламова Наталья отмечает свой день рождения. И чуть ли не первой в соцсетях ее поздравила новая «невестка» - девушка сына Катерина Ковальчук. Актриса из сериала «Гусар» опубликовала совместное видео с именинницей, на котором они сидят рядышком. Катерина нежно склоняет голову Наталья на плечо, и обе улыбаются.
К слову, кто-то из подписчиков отметил, что бывшая жена Гарика не была такой внимательной к свекрови, поскольку не припомнят, чтобы та поздравляла маму мужа с именинами. Да и сейчас, живя с ней под одной крышей, никак не обозначает ее присутствие рядом.
Ковальчук в очень теплых отношениях с мамой бойфренда. Они вместе проводят время, Наталья Харламова посещает мероприятия с участием своей неофициальной невестки, а поклонники подозревают, что Ковальчук видится с мамой Гарика чаще, чем с ним самим.
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